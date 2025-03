Taurano-Monteforte, tra i rifiuti anche la carcassa di un Apecar in un canalone

MONTEFORTE IRPINO – Lo stato di degrado ambientale in cui si trova il versante “montefortese” della Taurano-Monteforte era stato già nelle settimane scorse documentato da queste pagine. Rifiuti di ogni genere depositati lungo la strada di collegamento che dal Vallo di Lauro connette attraverso Monteforte alla città capoluogo. Uno spettacolo che non e’ sfuggito ieri al Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma, che ha citato proprio il caso del deposito di rifiuti lungo la strada tra i segni di una desolazione. Tra questi spicca sicuramente la carcassa di un Apecar depositata in un canalone ai piedi di uno dei ponti della strada di collegamento. Forse sarà arrivato il momento di intervenire…

