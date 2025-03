Galleria Monte Pergola: consegnati i lavori, ultimazione entro luglio 2026

Nel rispetto di quanto comunicato da Anas sono stati consegnati questa mattina – giovedì 27 marzo – al nuovo appaltatore (Consorzio Stabile S.C.A.R.L. Infratech, aggiudicatario di precedente Accordo Quadro, già contrattualizzato con Anas) i lavori relativi all’intervento di manutenzione per la galleria ‘Monte Pergola’ del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”.

Lo strumento dell’Accordo Quadro – mediante specifico contratto applicativo, relativo ai lavori in argomento – ha quindi consentito in soli 6 mesi dalla risoluzione contrattuale col precedente appaltatore di affidare nuovamente i lavori per la ripartenza delle attività, confermando lo sfidante impegno che Anas aveva assunto con il Territorio.

Rispetto a tali lavori si confermano i tempi già annunciati in precedenza, ovvero concreto avvio delle attività nel corso del prossimo mese di aprile ed ultimazione entro luglio 2026.