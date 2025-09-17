Taurano-Monteforte, partono i lavori di manutenzione della strada di collegamento

MONTEFORTE IRPINO – Via ai lavori per la manutenzione di un tratto, quello nel comprensorio del Comune di Monteforte Irpino, della strada di collegamento Taurano-Monteforte. Da questa mattina l’impresa che opera in subappalto per la realizzazione dei lavori ha avviato l’intervento che riguarda il manto stradale. Per lo stesso saranno impegnati circa 60mila euro. Un intervento realizzato grazie alla somma trasferita dalla Provincia di Avellino ai Comuni di Monteforte Irpino e Taurano. Un primo intervento sulla strada di notevole importanza per il collegamento tra i comuni del Vallo di Lauro e il capoluogo di provincia.