Avellino, il commissario rivede la struttura dell’ente e “taglia” un dirigente

AVELLINO – Come era nell’aria da qualche giorno, a Piazza Del Popolo il commissario prefettizio ha messo mano anche alla struttura organizzativa dell’ente, tagliando un dirigente. Nella delibera commissariale di “Modifiche alla Macrostruttura” viene rilevato infatti come allo “stato al fine di un migliore contenimento della spesa è opportuno procedere alla riduzione di una figura dirigenziale attraverso l’accorpamento del settore 2°, Politiche europee, cultura e turismo, con il settore 4°, Gestione del patrimonio dell’Ente”. In buona sostanza resta solo uno dei due funzionari che erano stati scelti dalla giunta guidata dall’ex sindaco Laura Nargi. modifica sostanziale della macrostruttura contempla l’accorpamento in unico Settore del Settore II – Politiche Europee, Cultura e Turismo e del Settore IV – Gestione del Patrimonio, con l’accorpamento di tutti i servizi di competenza dei due settori indicati.