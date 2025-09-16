Taurano-Monteforte, domani partono i lavori di manutenzione della strada

MONTEFORTE IRPINO – I lavori sulla Taurano-Monteforte partono domani. Dopo la nota di Franco Addeo, coordinatore dell’ufficio di Gabinetto del presidente della Provincia di Avellino, che aveva destinato un finanziamento al Comune di Monteforte Irpino per avviare la manutenzione dei lavori e’ arrivata l’ufficialità in una nota di riscontro inviata a Palazzo Caracciolo dal IV Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Monteforte. La tempistica è stata legata anche alla “necessità di procedere a una variante in corso d’opera relativa alla realizzazione del tappetino di usura in conglomerato bituminoso. Venivano infatti riscontrati aggravi delle condizioni della sovrastruttura stradale esistente, in particolare: peggioramento dello stato di conservazione degli strati inferiori rispetto a quanto emerso nelle indagini preliminari; presenza diffusa di cedimenti e deformazioni plastiche della base bituminosa; presenza di avvallamenti e discontinuità tali da compromettere la regolare stesa del tappetino di usura originariamente previsto”.