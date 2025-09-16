Il Prefetto Riflesso a Venticano: dialogo aperto con i comuni della provincia

Si è svolto oggi, alle ore 17:30 presso il Teatro Comunale di Venticano, un nuovo appuntamento dell’Osservatorio sullo Stato della Provincia di Avellino, l’iniziativa fortemente voluta dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, con l’obiettivo di raccogliere istanze, bisogni e aspettative delle comunità locali.

L’incontro ha coinvolto attivamente le amministrazioni e i cittadini dei comuni di Montefusco, Montemiletto, Pietradefusi, Santa Paolina, Torre Le Nocelle e Venticano, che sono stati i protagonisti di questo momento di confronto diretto con le istituzioni.

Ad aprire i lavori con i saluti di casa è stato il sindaco di Venticano, Arturo Caprio, che ha dato il benvenuto alla Prefetta, alle autorità presenti e a tutti i partecipanti, sottolineando l’importanza di momenti come questo per rafforzare il legame tra istituzioni e territorio.

“Oggi riprendiamo con questo gruppo di comuni quel giro che stiamo facendo insieme alle Forze dell’Ordine nei vari territori – ha dichiarato il Prefetto – per conoscere dalla viva voce degli abitanti le esigenze, le problematiche e le istanze che possono esprimere. Cerchiamo di delineare gli aspetti essenziali e poi, come ho sempre fatto, ci riuniamo in Prefettura per cercare soluzioni e portare le problematiche emerse ai livelli più alti”.