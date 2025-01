Taurano-Monteforte Irpino, via libera alla messa in sicurezza

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha approvato con un proprio provvedimento il via libera ai lavori di manutenzione straordinaria della strada Taurano-Monteforte Irpino.

Al Comune di Monteforte Irpino, che ha presentato la proposta progettuale, vengono assegnati 120mila euro, in linea con quanto stabilito nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), triennio 2024-2026, e in coerenza con gli indirizzi operativi in materia di Azioni di Sinergia e Sviluppo per l’attuazione del “Patto Di Governo”.

Sarà il Comune di Monteforte Irpino, come da richiesta della commissione straordinaria, a effettuare gli interventi di miglioramento e messa in sicurezza sull’importante arteria di collegamento con il Vallo Lauro.

“Su questa parte del territorio, la Provincia sta concentrando alcuni importanti progetti riguardanti la viabilità – dichiara il presidente Buonopane -. Determinate opere sono necessarie e non più procrastinabili”.

“L’Ente – spiega il consigliere provinciale, Giuseppe Graziano, con delega alla Viabilità e infrastrutture stradali Ambito Ovest – sta dimostrando con atti concreti l’attenzione per il Vallo Lauro e il Mandamento-Baianese. E per questo ringrazio il presidente Buonopane, che si sta confermando uomo del fare. Oltre al provvedimento presidenziale con il quale si attribuiscono fondi per la Taurano-Monteforte Irpino, va evidenziato l’impegno della Provincia per la ex SS 403 Santa Cristina, finalizzato a risolvere un problema annoso e a porre fine ai notevoli disagi sopportati dagli automobilisti e dai proprietari dei terreni confinanti con la strada. In questo caso, sono stati programmati interventi per circa 680mila euro”.