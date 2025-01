20 gennaio: Giornata Mondiale del Cinema Italiano

Ogni anno, il 20 gennaio si celebra la Giornata Mondiale del Cinema Italiano, un’occasione speciale per riconoscere l’importante contributo dell’Italia alla storia del cinema. Questa giornata è stata istituita nel 2020 per commemorare un momento storico fondamentale per il nostro paese: il 20 gennaio 1896, data della prima proiezione pubblica di un film italiano, “La presa di Roma” dei fratelli Lumière, che segnò l’inizio della storia del cinema italiano.

La Giornata Mondiale del Cinema Italiano non è solo una celebrazione del passato, ma anche un’opportunità per riconoscere l’evoluzione e la vitalità del cinema italiano contemporaneo. La cinematografia italiana è famosa per la sua capacità di raccontare storie intense, profonde, e artisticamente sofisticate.

Un vero e proprio patrimonio che continua a vivere nei film di ieri e di oggi, e per rendere omaggio a tutti coloro che, con il loro lavoro, contribuiscono a mantenere viva la tradizione e l’innovazione del cinema italiano.