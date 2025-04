Taurano-Monteforte, dopo le segnalazioni qualcosa si muove per la manutenzione

MONTEFORTE-TAURANO- Dopo le segnalazioni e gli interventi per sottolineare lo stato della strada di collegamento tra il Vallo di Lauro e il capoluogo di provincia, divenuta in alcuni punti veramente impraticabile, qualcosa si muove. Il Comune di Monteforte Irpino, la Commissione Straordinaria insediatasi più di un anno fa, attraverso gli uffici preposti ha deciso di “avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al all’intervento denominato “Lavori di manutenzione strada Taurano – Monteforte Irpino” per un importo complessivo di 120.000,00 euro, di cui 91.620,82 per lavori ed € 860,64 per oneri della sicurezza”, come si legge nella determina a contrarre firmata da un responsabile del settore nell’ente. Per fare tutto ciò, il Comune ha intenzione “di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando, di cui all’art. 50, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, selezionando l’operatore economico con il criterio del prezzo più basso sull’importo dei lavori”. Del resto c’è già il decreto della Provincia di Avellino che ha destinato i finanziamenti per “l’intervento in argomento per complessivi € 120.000,00, dando atto che la copertura finanziaria è assicurata mediante lo stanziamento previsto nel Bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2025” nell’ambito del progetto “La Provincia Casa dei Comuni. Ora si dovrà attendere la definizione della gara, con il sorteggio dj cinque imprese sulla piattaforma online e l’ affidamento.