Avellino mania oltre i confini dell’Irpinia: anche sul tram a Milano la sciarpa dei lupi

AVELLINO- Numero 27 per Piazza Della Loggia con una sciarpa in bella mostra dell’Avellino. Non è un tram dell’Air, non è in città o in provincia, ma la foto che vi mostriamo e che è apparsa anche su altre pagine dedicate alla tifoseria avellinese giunge da Milano. La febbre per l’ultimo miglio dei “Lupi” verso la serie B va oltre i confini del capoluogo e della provincia. Dal nord fino all’estero gli irpini sono in trepida attesa del match di domani a Potenza. E così anche l’ Atm diventa un poco biancoverde. La foto al capolinea della corsa guidata dal tramviere irpino. Per Marco le radici non si dimenticano, anche ad un migliaio di chilometri di distanza un momento ed un mezzo per gridare “Forza Avellino” si trova sempre.