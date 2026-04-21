Taurano-Monteforte, buone notizie dalla Regione: via libera alla gara per la messa in sicurezza

VALLO LAURO- Pronto il decreto di finanziamento ottenuto dal Comune di Taurano per la Taurano-Monteforte. L’ufficialita’ in una nota firmata dai dirigenti della Direzione Generale Mobilità Settore Infrastrutture viarie e di rete e mobilità sostenibile U.O.S. Infrastrutture viario o viablltà regionali. L’oggetto è proprio riferito ai fondi FSC CAMPANIA 2021-2027. Attuazione Delibera CIPESS n. 70 del 07.11.2024. Intervento denominato “progetto per i lavori i messa in sicurezza e riammagliamento della rete stradale del Comune di Taurano (Comune capofila) e del Comune di Monteforte Irpino. Il decreto Dirigenziale trasmesso al sindaco Michele Buonfiglio e al Rup del procedimento. Proprio qualche giorno fa avevamo documentato come la strada, nonostante un intervento del settembre scorso per un brevissimo tratto nel territorio di Monteforte Irpino, versa in condizioni disastrose. Il primo cittadino Michele Buonfiglio, che ha lavorato per ottenere questo risultato e mettere in sicurezza la strada che ogni giorno collega centinaia di automobilisti al capoluogo di provincia, ha subito messo in moto la macchina organizzativa per giungere alla gara e dare avvio all’intervento di rifacimento del manto stradale e di regjmentazione delle acque lungo la strada. Il primo cittadino di Taurano Michele Buonfiglio ha sottolineato come, grazie al via libera dalla Regione si aggiunga “un altro tassello all’attività di questa amministrazione”. Ma sul futuro della gestione della strada di collegamento la fascia tricolore non ha dubbi: dopo il completamento dell’opera chiederemo che l’infrastruttura passi sotto la gestione della Provincia. È impensabile che una arteria così importante per l’intero Vallo di Lauro possa essere gestita solo dal Comune di Taurano”