Mirabella Eclano, i Carabinieri intensificano i controlli durante il trilaterale dei Ministri dell’Interno

Durante l’ultimo fine settimana, tra Mirabella Eclano e comuni limitrofi, il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, d’intesa con le competenti Autorità di livello provinciale, ha svolto mirati servizi di controllo del territorio connessi al trilaterale dei Ministri dell’Interno svoltosi proprio a Mirabella Eclano nei giorni 17 e 18 aprile.

In tale contesto i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno proceduto a deferire in stato di libertà cinque persone, responsabili a vario titolo di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed in stato di ebrezza, di ricettazione e porto abusivo di armi.

I serrati controlli svolti lungo le principali arterie stradali hanno infatti consentito di procedere al controllo di oltre 150 veicoli. All’esito dei controlli un 23enne di Frigento è stato trovato in possesso di uno sfollagente telescopico occultato all’interno della vettura, mentre due uomini residenti in provincia sono stati segnalati alla competente Procura della Repubblica per ricettazione poiché in possesso di motociclo avente matricola abrasa e – dunque – di illecita provenienza.

Nel medesimo contesto operativo si è proceduto a segnalare amministrativamente, per uso personale di sostanze stupefacenti sei persone quasi tutti residenti in provincia di Avellino.

La tipologia delle sostanze stupefacenti rinvenute è la più varia, dalle droghe leggere alla cocaina, ma in tutti i casi i militari hanno proceduto all’immediato ritiro delle patenti di guida degli spregiudicati conducenti che – presto – saranno convocati dall’Autorità Prefettizia.

I 35 equipaggi che si sono alternati nella esecuzione del particolare servizio hanno proceduto al ritiro di sette documenti di guida/circolazione ed al sequestro (penale o amministrativo) di 4 vetture.