Taurano, insofferente ai controlli della Polizia: 46enne arrestato per resistenza

TAURANO- “Il controllo se lo volete fare lo fate dalla finestra, mi sono rotto il c……voi, la polizia, i Carabinieri, state sempre a controllarmi, mi sono scocciato: ora vi rovino”. Con queste premesse, il controllo ad un quarantaseienne da ottobre agli arresti domiciliari a Taurano, non poteva concludersi che con l’arresto dello stesso, dopo che dalle frasi, che gia’ mostravano una vera e propria insofferenza, il detenuto ha pensato bene di passare ai fatti e ha dato uno spintone ad un ispettore in servizio al Commissariato di Lauro mentre stava eseguendo il controllo all’interno della sua abitazione. Gli agenti del Commissariato di Ps agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi hanno deciso di procedere con l’arresto. Il quarantaseienne è comparso ieri mattina davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino, Gilda Zarrella, che ha convalidato l’arresto eseguito dagli agenti del Commissariato di Ps di Lauro e applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti dello stesso quarantaseienne, che sarà giudicato per direttissima (a causa della richiesta di rinvio per i termini a difesa) il prossimo 3 febbraio. Le ragioni addotte in aula dallo stesso arrestato non hanno, evidentemente, convinto il giudice. Ora attende il processo per direttissima.