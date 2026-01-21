Poste Italiane: al via i lavori del progetto “Polis” a Summonte

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Summonte è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Presso l’ufficio postale di Summonte sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l’ufficio di Ospedaletto D’Alpinolo, in piazzetta Eduardo De Filippo, operativo il lunedì e il mercoledì con orario 8.20 – 13.45 ed il sabato fino alle 12.45.