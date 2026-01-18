Taurano, gli auguri del sindaco Buonfiglio a Maria che ha giurato da poliziotta

TAURANO- “Scegliere di esserci sempre per la comunità e farlo mettendosi al servizio della sicurezza nel nostro Paese sono motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità”. Con queste parole il primo cittadino di Taurano Michele Buonfiglio, ha voluto pubblicamente tributare un riconoscimento per il traguardo raggiunto alla giovanissima Maria Ferraro, che e’ una dei 209 agenti della Polizia di Stato che hanno giurato venerdì scorso a Verona, diventando agenti. Una scelta e un primo traguardo che Buonfiglio ha voluto pubblicamente ricordare con gli auguri alla neo agente della Polizia.