Regione, calano le quotazioni di Alaia alla guida della Commissione Sanita’

NAPOLI- La Commissione Sanità del Consiglio Regionale al Movimento Cinque Stelle. Sarebbe l’ultimo sviluppo di una vera e propria altalena che nella definizione delle Commissioni alla Regione Campania sta caratterizzando il confronto tra i partiti in vista della seduta del Consiglio Regionale del 21 gennaio. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sono in calo le quotazioni del consigliere regionale irpino Vincenzo Alaia, che della Commissione Sanità e’ il presidente uscente e qualche giorno fa veniva indicato quasi certamente come pronto ad ottenere il bis. Una casella che andrebbe al gruppo pentastellato e non a Casa Riformista. In attesa che si arrivi in aula resta dunque la suspence su quelle che saranno le scelte per le Commissioni regionali.