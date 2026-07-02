Taurano, beni confiscati: liberati da mezzi e attrezzature una struttura nell’area Pip ed un garage in Via Passetto

TAURANO- Due vetture, tra cui un furgone e le attrezzature di un’attivita’ di artigianato nell’area Pip di Taurano. E’ quanto hanno portato via gli operai ditta incaricata , liberando dopo anni due parti degli immobili oggetto di confisca da parte del Tribunale di Avellino e nei successivi gradi di giudizio perché riconducibili ad un soggetto condannato per appartenenza al clan Cava. A liberare i locali interessati alle attività di recupero alla comunità messe in campo dall’Amministrazione guidata dal sindaco Michele Buonfiglio, gli operatori dell’impresa scelta dall’Agenzia Nazionale per i beni confiscati per eseguire le attivita’. Insieme alla Polizia Locale, a garantire una cornice di sicurezza all’ attivita’ eseguita due giorni fa, la vigilanza da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro,agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi e della Stazione dei Carabinieri di Lauro, agli ordini del luogotenente Giovanni Pagano. Nonostante la bufera in aula, il caso di minacce, continuano le iniziative sul fronte del riutilizzo sociale dei beni confiscati.