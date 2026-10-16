Tariffe bus Air, mini stangata “servita”: scattano l’adeguamento e i rincari

AVELLINO- E’ passata quasi in sordina la mini stangata per i viaggiatori del trasporto pubblico scattata da alcuni giorni su tutte le linee dei bus urbani ed extraurbani. I rincari vanno dai 10 centesimi ai venti centesimi. Anche gli spostamenti urbani hanno subito un aumento di circa 10 centesimi. Per raggiungere Napoli da Avellino il prezzo della corsa singola è di 5,80 euro, mentre per la fascia urbana, ovvero il collegamento nell’ area urbana di Avellino e nei 14 Comuni limitrofi dell’area suburbana (Aiello Del Sabato, Atripalda, Capriglia Irpina , Cesinali , Contrada, Grottolella, Manocalzati, Mercogliano, Monteforte Irpino, Montefredane Ospedaletto D’Alpinolo, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Summonte). Per raggiungere Baiano 2,50, mentre per Nola la tariffa sale a 3 euro. La comunicazione sulle nuove tariffe e’ stata pubblicata nei giorni scorsi dall’Air, si legge: “Visto il Decreto Dirigenziale n. 55/2026 della Regione Campania che dispone l’adeguamento inflattivo (indice ISTAT) delle tariffe di viaggio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) terrestre, si rende noto all’utenza che sono in vigore le nuove tariffe per i servizi di TPL eserciti da AIR Campania”. Ed è stato anche pubblicato il nuovo schema tariffario (nella foto di copertina). Un adeguamento delle tariffe che sicuramente aggrava i costi per gli utenti che devono spostarsi nell’area urbana ed extraurbana.