Avellino, maltratta la compagna e i genitori: condannato a quattro anni e cinque mesi

AVELLINO- Quattro anni e cinque mesi di reclusione. Questa la condanna irrogata dal Gup del Tribunale di Avellino, nel processo celebrato con il rito abbreviato, nei confronti di un cinquantaduenne, difeso dall’avvocato Michele Fratello, accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna e degli anziani genitori. Il cinquantaduenne era stato arrestato ad aprile dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, che gli avevano notificato la misura cautelare. La Procura di Avellino ha chiesto ed ottenuto per il cinquantaduenne il giudizio immediato, che poi su richiesta della difesa e’ stato scelto.Nei suoi confronti e’ stata contestata dalla Procura anche la recidiva specifica infraquinquennale, oltre che l’ aggravante dell’ aver agito per mettere in stato di assoggettamento la propria compagna. Il Gup del Tribunale di Avellino Pasquale Cerrone si è riservato la motivazione in giorni 15. Sara’ solo dopo il deposito della sentenza che il difensore valuterà eventuale ricorso in Appello.