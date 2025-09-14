Il tarallo pasquale e la rosamarina dell’Alta Valle del Sabato sono patrimonio della Campania

“Grazie a tutti i dipendenti dell’ufficio tecnico e della Ragioneria che hanno lavorato a questo progetto, grazie alle associazioni del territorio e a coloro che hanno fornito tantissimo materiale storico e culturale – ha dichiarato il sindaco di Santo Stefano del Sole” – Un grazie particolare poi a chi ha avuto la pazienza di raccontare nei minimi dettagli l’evoluzione di questa tradizione Santostefanese”.