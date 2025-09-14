Lutto Airoma: le condoglianze del Movimento 5 Stelle di Avellino

“Il Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle desidera esprimere le più sentite condoglianze al Procuratore della Repubblica di Avellino, Dottor Domenico Airoma, per la perdita della cara madre, Signora Ester Landi. In questo momento di dolore, il nostro pensiero va alla famiglia Airoma, con la speranza che possa trovare conforto nei ricordi affettuosi della Signora Ester”. Così in una nota il gruppo territoriale del M5S di Avellino.
