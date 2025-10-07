Tamponamento in direzione Salerno: code sul Raccordo

La lunga coda che si registra sul Raccordo Avellino- Salerno, in direzione Salerno sarebbe dovuta dalle prime informazioni disponibili ad un tamponamento avvenuto al chilometro 22 in direzione Salerno. Traffico congestionato.

In aggiornamento