Alto Calore, Rauseo: “Sostegno ai sindaci, serve confronto immediato con il nuovo amministratore”

«I sindaci impegnati nella raccolta delle firme per la convocazione dell’Assemblea dei soci di Alto Calore Servizi meritano il pieno sostegno — dichiara Franco Rauseo, Coordinatore dei Dipartimenti Tematici della Lega — perché rappresentano le istanze dirette dei cittadini che ogni giorno subiscono disservizi e difficoltà a causa della mancanza d’acqua».

«È indispensabile — prosegue Rauseo — un confronto immediato e trasparente tra i territori e il nuovo Amministratore Unico di Alto Calore Servizi, che dopo una settimana si è finalmente insediato negli uffici di Corso Europa. Occorre capire quali siano le sue reali intenzioni rispetto alla gestione dell’emergenza idrica ed economica che l’azienda sta affrontando, ma soprattutto come intenda garantire un servizio equo ed efficiente ai cittadini».

«Non è più tollerabile — aggiunge — che in alcune comunità l’erogazione idrica venga costantemente sospesa, mentre in altre non si registrano mai interruzioni. Serve una gestione basata su equità, trasparenza e responsabilità, perché l’acqua è un diritto fondamentale e non può essere amministrata con logiche di privilegio o disattenzione».

«La Lega — conclude Rauseo — sarà al fianco dei sindaci e dei cittadini in questa battaglia per la dignità dei territori e per una gestione seria e responsabile di un bene primario come l’acqua».