Taglio del nastro nuova sede Ordine dei Medici: invitati Fico e Piantedosi

Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Avellino. Domenica 21 Dicembre alle 10 è previsto il taglio del nastro in via Vasto, nell’ex Asilo “Patria e Lavoro”. Saranno presenti anche il Prefetto Rossana Riflesso e il Presidente Fnomceo Filippo Anelli. Sono state invitate tutte le Autorità e Istituzioni cittadine, il Presidente della Regione Campania Roberto Fico e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Siamo arrivati finalmente al traguardo”, commenta soddisfatto il Presidente dell’Ordine Francesco Sellitto. “A disposizione dei nostri iscritti ci sarà una sede funzionale e moderna, un punto di riferimento per i nostri cittadini. Siamo particolarmente soddisfatti – conclude – perché il piano di recupero consentirà anche di restituire alla città uno spazio di fondamentale importanza, atteso da tempo da tutti gli avellinesi”.