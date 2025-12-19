San Martino, accusato di maltrattamenti ai genitori: assolto dalle accuse

SAN MARTINO VALLE CAUDINA- Era sottoposto ad un divieto di avvicinamento all’abitazione casa familiare ed era stata invocata nei suoi confronti una condanna a tre anni di reclusione. Per G.P , difeso dall’avvocato Michele De Vita, arriva l’assoluzione, quella decisa al termine dell’istruttoria dibattimentale dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino, che lo ha mandato assolto ” perche’ il fatto non sussiste” dalle accuse a suo carico. La vicenda risale a due anni fa, quando c’erano state le prime denunce da parte dei familiari.