Tabacchi in Piazza Liberta’, dopo il primo colpo scatta un nuovo raid

AVELLINO- Il Tabacchi sotto ai portici di Palazzo Ercolino torna nel mirino di un ladro a distanza di pochi giorni dal raid avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Stavolta però il colpo per fortuna è fallito, nonostante il malvivente, come e’ stato ricostruito dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, abbia agito due volte. La prima, intorno alle 4:43, quando per sfondare il vetro del Tabacchi ha lanciato delle grosse pietre, che però non hanno sortito l’effetto che sperava evidentemente. Pochi minuti dopo le cinque di questa mattina ci ha provato di nuovo. Nulla da fare. Non gli è rimasto che darsi alla fuga. Anche in questo caso il malvivente era a volto travisato. Non e’ escluso che si possa trattare dello stesso malvivente che ha agito nella notte tra sabato e domenica, ma questo lo stabiliranno le indagini.

Rilevate dalla Polizia le immagini della telecamera piazzata all’ingresso della Tabaccheria. Intanto nella zona di Piazza Liberta’, il centro di Avellino, c’è il timore che possano ripetersi vicende come quella avvenuta ai danni del Tabacchi. Anche perché come hanno spiegato gli stessi titolari, che già in poche ore si erano rialzati da un duro colpo, il bottino del primo raid si aggirava intorno ai diecimila euro tra sigarette e Gratta e Vinci, si trovano con un nuovo danno. Una cosa mai avvenuta prima, da quando hanno avviato la loro attività mai era stato tentato accesso per compiere furti. Ora invece sono già al secondo raid nel giro di 72 ore.