Registri scolastici manipolati, trentasette segnalati dalla Gdf

Il 10 febbraio scorso, nell’ambito di un’articolata attività d’indagine delegata e coordinata da questa Procura della Repubblica, i militari della Tenenza Guardia di Finanza di Baiano hanno segnalato 37 soggetti ritenuti indiziati, allo stato delle indagini, a vario titolo, di alcuni illeciti riguardanti l’istituzione, la tenuta e conservazione dei documenti scolastici obbligatori.

Nello specifico, tali condotte antigiuridiche, poste in essere dai docenti e dalla coordinatrice delle attività didattiche ed educative, riguarderebbero la manipolazione dei registri del consiglio di classe, all’interno del quale sono riportati i dati dei vari alunni necessari per l’ammissione all’esame di Stato. La finalità sarebbe quella di garantire il conseguimento del titolo di studio in violazione dei requisiti minimi di frequenza scolastica previsti dalla normativa vigente.

E’ stato, altresì, segnalato all’A.G., il rappresentante dalla società gestore dell’istituto scolastico per inosservanza degli obblighi in materia di conservazione di documenti obbligatori.