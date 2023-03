Tabaccaio di Montefusco colpito dall’attacco hacker: sigarette a 10 centesimi

Tabaccaio irpino e più precisamente di Montefusco, colpito dall’attacco hacker ai distributori automatici di sigarette che sta interessando tutta Italia. L’esercente questa mattina si sarebbe ritrovato con la doppia sorpresa del prezzo delle sigarette abbassato a 10 centesimi con la conseguente grave perdita economica e con la frase sul monitor: «Fuori Alfredo dal 41 bis».

Dunque un attacco hacker, probabilmente, messo in atto dagli anarchici, per lanciare un messaggio a favore di Alfredo Cospito, il terrorista che da ottobre sta mettendo in atto lo sciopero della fame contro il regime di carcere duro a cui è stato condannato.

Gli attacchi ai distributori sono iniziati nella notte tra il 25 ed il 26 marzo ed hanno interessato città come Napoli, Lecce, Brescia Pescara. Insomma dal Nord al Sud. L’Irpinia, a quanto pare, non ne è rimasta immune.