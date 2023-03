Dipinto dell’irpina Pietra Barrasso emblema centenario Aeronautica Militare

É stato dipinto dall’artista di origini irpine, Pietra Barrasso, il quadro emblema del centenario dell’Aeronautica Militare Italiana che ricorre oggi.

Il 28 Marzo 1923, la Regia Aeronautica veniva costituita come Forza Armata Autonoma ed in questo anno saranno tante le iniziative in tutta Italia per celebrarne il centenario.

L’opera realizzata dal “Maestro di luce”, Pietra Barrasso, in collaborazione con il Presidente Pasqualino Buonfiglio dell’Associazione SFP Social Future Project Italia, porta il titolo: “Arte nel Cielo” (1923-2023). Si tratta di un acrilico spatolato su tela di cm. 150×100, interpreta alchemicamente il motto dell’Aeronautica Militare Italiana che appare sotto lo stemma araldico “Virtude Siderum Tenus” cioè “con valore verso le stelle”. Una frase che sintetizza il coraggio, la tenacia e il sacrificio di tutti gli aviatori italiani.

Il quadro con le sue spumose linee colorate, lascia percepire l’idea del movimento, della velocità, del fascino e della complessità del volo acrobatico.



Il dipinto dell’“Ambasciatrice di Pace” Pietra Barrasso, artista vincitrice fra le altre cose del Premio “Eccellenza italiana 2022” che già in passato ha prestato la sua arte alle Istituzioni, offre una visione creativa dell’aviazione militare. Non è solo una fredda narrazione, ma un volo alto che fa decollare anche l’osservatore.