SVIMAR premia Angelina Di Sisto, imprenditrice e manager di Villa Orsini

Venerdì 30 gennaio, alle ore 18:00, a Villa Orsini, la cerimonia di premiazione da parte di SVIMAR in onore di Angelina Di Sisto.

Con questo evento, SVIMAR vuole sottolineare che il futuro del Mezzogiorno passa attraverso il coraggio di chi amministra ed investe in prima linea, oltre che sensibilizzare il mondo femminile verso l’impegno imprenditoriale e politico attivo, puntando sull’importanza della formazione nella gestione delle risorse per superare i divari territoriali e innovare il Sud.

“L’Associazione SVIMAR si conferma ancora una volta protagonista della crescita del Sud Italia: da anni, l’associazione lavora per unire le forze del territorio, premiare e incoraggiare le donne affinché promuovere lo sviluppo economico e sociale sia un modo per dare voce alle aree interne ”- afferma Giacomo Rosa, Presidente SWIMAR.

Durante la serata, verrà consegnato un riconoscimento a 120 Sindache delle aree interne del Meridione. Questo riconoscimento nasce dalla sensibilità della Manager Angelina Di Sisto, alla quale verrà conferita l’onorificenza.

L’evento vedrà la partecipazione di autorità militari, civili e religiose. Saranno presenti i Presidenti Regionali e Provinciali ANCI di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

La Manager Angelina Di Sisto sarà insignita anche di un altro prestigioso premio: il Premio Internazionale San Giovanni Paolo Secondo ideato dal dott. Nino Capobianco, che è stato istituito per promuovere la conoscenza del pensiero e delle attività di San Giovanni Paolo II e della sua influenza sulla vita della Chiesa cattolica e su vari campi dell’attività umana, come quello culturale, sociale, politico o economico.

“Angelina Di Sisto è l’esempio di come deve essere un buon manager: capacità di creare team compatti. E, non ultimo, il compasso morale forte: sa integrare il valore con i valori. Per chi sta al vertice non è semplice gestire logiche economiche, ma Angelina Di Sisto ha dimostrato di avere un codice etico elevato, in linea con i valori del Premio Internazionale San Giovanni Paolo Secondo – afferma Nino Capobianco – Presidente Premio Internazionale San Giovanni Paolo II.

A moderare gli interventi previsti nel corso della cerimonia, Franco Genzale, Direttore Responsabile di Irpinia Tv.

La serata si concluderà con una Cena di Gala.