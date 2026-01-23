Smottamento sulla Santa Cristina: intervengono i Carabinieri

MOSCHIANO- Ancora uno smottamento sulla strada che da Moschiano collega al capoluogo di provincia. Precisamente al km.16 della strada statale (c.d. Santa Cristina), vi è stato uno smottamento che, trattenuto dalle reti di sicurezza anticaduta, ha parzialmente invaso la corsia di marcia. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Baiano. Transito regolare a senso unico alternato.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it