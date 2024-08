Grottaminarda- Questa notte, intorno alle 3:00, si è verificato un tentativo di furto in una tabaccheria situata in una stazione di servizio su Via Fontanelle.

I ladri stavano cercando di forzare la serranda dell’esercizio commerciale quando, forse avvisati da complici di vedetta, si sono dati a una precipitosa fuga a bordo di un’Audi, immediatamente prima dell’arrivo dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino.

Indagini in corso.