Maurizio Petracca: “una regione sempre più a misura di studente”

Maurizio Petrarca ha reso noto tre importanti provvedimenti della Regione Campania, dedicati agli studenti, che dimostrano l’impegno costante verso le nuove generazioni nella regione più giovane d’Europa.

Abbonamenti Gratuiti per il Trasporto Studentesco

Anche per il nuovo anno scolastico sono stati confermati gli abbonamenti gratuiti per gli studenti di età compresa tra gli 11 e i 26 anni. Gli abbonamenti saranno validi fino al 31 luglio del prossimo anno per la tratta dal Comune di residenza a quello in cui ha sede l’istituto scolastico o l’università. Questa misura, attiva dal 2016, ha visto un incremento continuo nelle richieste, passando dagli oltre 87.000 del primo anno ai circa 137.000 del 2024. Le candidature potranno essere presentate sulla piattaforma del Consorzio UnicoCampania a partire da venerdì 9 agosto.

Voucher Sportivi 2024/2025

Sono aperte le domande per i voucher sportivi per l’anno 2024/2025, che permetteranno ai giovani atleti tra i 6 e i 15 anni di partecipare gratuitamente ad attività sportive. Il contributo massimo è di 400€ per ogni bambino, con agevolazioni maggiori per le famiglie numerose. Questa misura è riservata ai minori residenti in Campania ed è basata sui dati Isee. La Campania è la prima regione a destinare il contributo sportivo direttamente al minore e non all’associazione sportiva. Le iscrizioni possono essere effettuate tramite la piattaforma online ARUS.

Potenziamento del Servizio Scuolabus

Oltre 100 Comuni e associazioni di Comuni beneficeranno della misura “Attivazione e/o potenziamento del servizio Scuolabus in Campania”. Questo provvedimento risponde alle esigenze delle famiglie, fornendo un sostegno concreto soprattutto ai Comuni delle aree interne, che spesso hanno risorse limitate per l’acquisto dei mezzi e territori caratterizzati da contrade rurali distanti dagli istituti scolastici. Il bando, che inizialmente prevedeva un investimento di 10 milioni di euro, è stato integrato con ulteriori risorse dato il grande numero di richieste. La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata sul BURC e la gara avrà luogo a settembre.