Suv in fiamme a Pago, indaga il Commissariato di Lauro

PAGO VALLO LAURO- Un Suv in fiamme nella serata di ieri a Pago Vallo Lauro. L’allarme per l’incendio che ha interessato la parte anteriore del veicolo e’ scattato intorno alle 23. Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Lauro e il personale dei caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino. Il veicolo è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco, visto che già i proprietari avevano provveduto a domare le fiamme. Stando ad una prima verifica dovrebbe trattarsi di un fatto accidentale, anche se per escludere ogni altra possibile causa, gli agenti del Commissariato di Lauro non tralasciano alcuna pista. La vettura sarebbe intestata alla titolare di una impresa che si occupa di servizi alla pubblica amministrazione. Gli accertamenti sono in corso.