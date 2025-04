Supercoppa Serie C, Avellino-Padova: dalle 16:00 via alla prevendita

Partirà questo pomeriggio, mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 16:00 la prevendita in vista del match tra Avellino e Padova che verrà disputato sabato 3 maggio 2025 alle ore 19:00 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la prima gara della Supercoppa di Serie C Now.

La prelazione può essere effettuata esclusivamente dagli abbonati U.S.Avellino al campionato 2024/2025, non è pertanto consentito in questa prima fase rilasciare biglietti a persone che non siano titolari di abbonamenti della passata stagione sportiva. Questi ultimi potranno comunque procedere all’acquisto del biglietto nella fase dedicata alla “vendita libera”.

Non sono consentiti cambi di settore, cambi di nominativi (il biglietto emesso deve essere intestato alla persona abbonata), cambi di posto in Tribuna Montevergine, per i quali è necessario attendere l’apertura della vendita libera, che avrà inizio venerdì 2 Maggio alle ore 10:00.

Oltre alla biglietteria dello Stadio Partenio – Lombardi sarà possibile acquistare i biglietti online e presso tutti i punti vendita del circuito Go2.

La biglietteria osserverà i seguenti orari:

Mercoledì 30 Aprile dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

Giovedì 1 Maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00;

Venerdì 2 Maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00;

Sabato 3 Maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 a inizio gara.