Superbonus, Gubitosa (M5S): “Diventi strutturale”

“Grazie al Superbonus 110%, una misura voluta creata e realizzata dal M5S, un settore in crisi nera come quello dell’edilizia ha avuto un vero e proprio boom. Parlano i dati: oltre 30mila nuove imprese, 150mila nuovi posti

di lavoro, il piu 6% di Pil nel 2021 trainato essenzialmente da questo nostro intervento. Ora dobbiamo tornare alla nostra idea originaria: grazie al Superbonus avremo benefici dall’ambiente e dalla migliore qualità della vita con l’abbassamento delle emissioni”.

Lo dichiara Michele Gubitosa, vicepresidente del M5S, durante un convegno di Confcommercio Avellino sul Superbonus 110% organizzato da Giulio De Angelis.

“Per perseguire questo obiettivo anche nei prossimi anni deve diventare strutturale, dando così alle imprese la possibilità di investire sul futuro e di avere maggiori certezze. Il Governo Draghi ha commesso degli errori con degli interventi normativi che hanno penalizzato i lavori, che per fortuna siamo riusciti a sanare in tempo. Le frodi riguardano una percentuale minima di criminali, non gli imprenditori seri e perbene che lavorano tutti i giorni e fanno crescere il Paese”.