Attualità Superbonus 110%: ANCE Avellino chiama a raccolta le banche 9 Settembre 2020

Dalla sede dei costruttoei di via Palatucci sono partiti gli inviti agli istituti di credito per organizzare degli incontri tecnici sulla misura contenuta nel “Decreto Rilancio” che permette la detrazione fiscale del 110% per interventi di riqualificazione energetica e sismica.

“L’apporto delle banche è fondamentale – sottolinea il Presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili di Avellino, Michele Di Giacomo -. Le aziende vanno sostenute nella fase di esecuzione dei lavori per rendere monetizzabili i crediti d’imposta acquistati tramite lo sconto in fattura o cessione del credito. In questo modo si immette liquidità nel sistema, riducendo l’esposizione debitoria delle aziende”.

“Si tratta di un’opportunità importante perché – continua Di Giacomo – la realizzazione di almeno uno degli interventi in Ecobonus o Sismabonus permette di inserire altri lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico, come impianti fotovoltaici e di cogenerazione”.

“Il Superbonus 110% – conclude il Presidente – rappresenta una straordinaria opportunità per mettere in sicurezza il nostro patrimonio edilizio, ma è necessario che ognuno faccia la propria parte. Imprese, Banche e professionisti devono poter lavorare serenamente nella stessa direzione”.

L’Associazione via Palatucci, tramite lo Sportello di informazione e orientamento per imprese, privati, enti e professionisti è pronta ad incontrare i vertici delle principali banche irpine, al fine di rispondere al rilancio del settore e portare al massimo grado l’efficacia degli incentivi governativi previsti dal Superbonus 110%.