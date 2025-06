Summonte in lutto per la morte del Maresciallo Perrone

Una comunitร in silenzio per onorare un uomo che ha fatto della divisa una missione di vita. La scomparsa del Maresciallo Maggiore Luciano Perrone ha fermato il tempo a Summonte, avvolgendo il paese in un profondo silenzio.

“Cari amici,

๐ข๐ง ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ข ๐ฌ๐ข๐ฅ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐จ, ๐ข๐ฅ ๐ฉ๐š๐ž๐ฌ๐ž ๐ฌ๐ข ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ฆ๐š. ๐”๐ง ๐๐จ๐ฅ๐จ๐ซ๐ž ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ž ๐œ๐ข ๐ฎ๐ง๐ข๐ฌ๐œ๐ž ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ข. Ci stringiamo alla famiglia e ai colleghi per la scomparsa del Maresciallo Maggiore Luciano Perrone.

Chiunque lo abbia incrociato al bar, in piazza o durante le feste di paese, ricorda bene ๐ช๐ฎ๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ฎ๐š ๐ฏ๐จ๐œ๐ž ๐œ๐š๐ฅ๐ฆ๐š ๐œ๐ก๐ž ๐ซ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐œ๐ฎ๐ซ๐š๐ฏ๐š. Quella presenza fatta di ๐จ๐ง๐จ๐ซ๐ž ๐ž ๐ฌ๐ž๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐ข๐ญ๐šฬ€, che mai cercava i riflettori ma era ๐ฌ๐ž๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐ง๐ญ๐š ๐š๐ ๐š๐ข๐ฎ๐ญ๐š๐ซ๐ž.

Oggi ๐ช๐ฎ๐ž๐ฅ ๐ฏ๐ฎ๐จ๐ญ๐จ ๐ฅ๐ฎ๐ง๐ ๐จ ๐ฅ๐ž ๐ฏ๐ข๐ž ci parla di lui. Della sua ๐๐ž๐๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž, dei ๐ฌ๐จ๐ซ๐ซ๐ข๐ฌ๐ข ๐ฌ๐œ๐š๐ฆ๐›๐ข๐š๐ญ๐ข ๐œ๐จ๐ง ๐ข ๐›๐š๐ฆ๐›๐ข๐ง๐ข, di quellโ€™๐จ๐ซ๐ ๐จ๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐ฌ๐ข๐ฅ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ฌ๐จ ๐ง๐ž๐ฅ ๐ฌ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ซ๐ž ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐šฬ€ che amava come una famiglia.

๐‹๐ฎ๐œ๐ข๐š๐ง๐จ ๐ซ๐ž๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐šฬ€ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฌ๐ž๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž ๐ฎ๐ง๐š ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š ๐š๐ง๐ข๐ฆ๐š.

๐‚๐ก๐ž ๐ฅ๐š ๐ญ๐ž๐ซ๐ซ๐š ๐ญ๐ข ๐ฌ๐ข๐š ๐ฅ๐ข๐ž๐ฏ๐ž, ๐Œ๐š๐ซ๐ž๐ฌ๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ฅ๐จ. Siamo certi che ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ข๐ง๐ฎ๐ž๐ซ๐š๐ข ๐š ๐ฉ๐ซ๐จ๐ญ๐ž๐ ๐ ๐ž๐ซ๐ž ๐’๐ฎ๐ฆ๐ฆ๐จ๐ง๐ญ๐ž come hai sempre fatto”.