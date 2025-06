A Mirabella Eclano gli alunni delle scuole elementari di Gesualdo diventano Carabinieri per un giorno

Nell’ambito delle tante iniziative di prossimità volute dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, nelle giornate scorse gli alunni delle classi IV e V della scuola elementare G. Pascoli di Gesualdo hanno visitato la caserma che ospita la Compagnia dei Carabinieri di Mirabella Eclano.

Accompagnati dal Comandante della Compagnia e dal Comandante della Stazione Carabinieri di Gesualdo, durante la loro permanenza i piccoli ospiti hanno scoperto quali sono i reparti presenti all’interno di una Compagnia dell’Arma, quali la Centrale Operativa, con i suoi tanti apparati necessari per ricevere le chiamate al numero di emergenza “112” e contemporaneamente gestire l’intero dispositivo del pronto intervento, l’Aliquota Operativa e l’Aliquota Radiomobile, con i loro veicoli ed assetti specializzati, nonché la Stazione Carabinieri, da sempre vero e sicuro punto di riferimento per i cittadini che si rivolgono alla Benemerita.

Ma l’incontro con gli amici in divisa non si è limitato ad una semplice “visita guidata” della caserma. Gli attenti ed incuriositi osservatori sono stati coinvolti in un gioco immersivo, attraverso il quale, simulando il furto di un’opera d’arte e mettendo in scena tutte le attività che nella realtà ne discenderebbero, i ragazzi sono stati chiamati a svolgere in prima persona il lavoro del “Carabiniere”. Alcuni alunni hanno indossato, anche se solo per pochi minuti, la divisa (berretto e paletta oppure torcia e lente di ingrandimento) e, mentre la storia si sviluppava, la comitiva passava da un ambiente all’altro della caserma, osservando, guardando ed imparando cosa si nasconde dietro il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini dell’Arma dei Carabinieri; quante incombenze e quante e quali specializzazioni servono per poter dare sempre una risposta sicura a chi ha bisogno di aiuto o semplicemente di un consiglio.

E così i “Piccoli Carabinieri” hanno raccolto una denuncia, dato ordini alle pattuglie attraverso la Centrale Operativa, svolto rilievi sulla scena del crimine ed addirittura simulato un posto di controllo, con tanto di arresto del malfattore e recupero della refurtiva.

Al termine delle attività, tutti i bambini hanno ricevuto dei gadget ed un attestato a ricordo della splendida giornata. Piccoli doni attraverso i quali i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno voluto ringraziarli per la passione e la gioia con la quale hanno accompagnato un’altra intensa giornata di lavoro al servizio della comunità.

Gli incontri con le scolaresche sono al centro del progetto di prossimità che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino sta promuovendo attraverso tutte le sue articolazioni, nella consapevolezza che attraverso un dialogo costruttivo e simbiotico con i bambini e gli adolescenti si possano creare le basi per un futuro migliore.