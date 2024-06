Summonte festeggia Nonna Uliana per il traguardo dei 100 Anni

T-shirt rosa, pinocchietti azzurri ed una coroncina di fiori nelle nuances del rosa in testa. Un look da teen-ager per nonna Uliana che invece di candeline ne ha spente la bellezza di cento.

Ha festeggiato circondata dall’affetto e della gioia dei suoi familiari ed anche il Sindaco, Ivo Capone, ha voluto essere presente per portale, anche attraverso una targa ricordo, l’augurio dell’intera città di Summonte con tutto l’orgoglio di avere una concittadina così longeva.

La signora Uliana Spiniello è nata a Capriglia Irpina ma ha vissuto tutta la sua vita tra Summonte e Napoli. Ha avuto ben 8 figli: Giuseppe, Anna, Domenico, Grazio, Maria, Utilia, Carmela e Rosalba. 20 i nipoti divisi tra Italia, Brasile e Stati Uniti.

Il suo elisir di lunga vita? Il lavoro condiviso con il marito, Giuseppe Calicchio nato a Summonte. Possedevano un mulino, l’unico mulino in Summonte. Dunque erano conosciuti da tutti. Attualmente vive con la figlia Carmela che con amore e dedizione si prende cura della sua mamma.

Alla signora Uliana gli auguri anche da parte di Irpinia News!