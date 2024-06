Moschiano, Aschettino e Mazzocca in giunta: Pacia Presiede il Consiglio

MOSCHIANO- “Io ce la metterò tutta, questo è sicuro”. L’impegno che Sergio Pacia, neo sindaco di Moschiano, ha assunto nel consiglio comunale di insediamento con la sua comunita’. Il primo cittadino ha anche comunicato la giunta che lo affianchera’ nella gestione esecutiva del mandato. Nessuna sorpresa, come previsto il criterio e’ stato legato al numero di consensi ricevuti. Per cui il vicesindaco sara’ Carmine Aschettino, assessore invece sara’ Mario Mazzocca. Eletto anche il presidente del consiglio comunale, anzi si puo’ parlare di riconferma, visto che Andrea Pacia rivestiva lo stesso incarico nella precedente consiliatura. La maggioranza ha scelto come vicepresidente Carmine Moschiano. Nel suo intervento Sergio Pacia ha voluto rivolgersi direttamente ai suoi consiglieri e ai cittadini di Moschiano: “Indispensabile e fondamentale sarà il ruolo di tutti i consiglieri che siedono in questa Assemblea. A voi, cari consiglieri, chiedo di essere collaborativi sempre e comunque. Moschiano ha bisogno di serenità e di pace, io credo che ognuno di noi questo lo sa. Per cui, nel rispetto dei ruoli a cui i cittadini ci hanno delegato, impegniamoci a collaborare fattivamente. Colgo l’occasione per esprimere un invito ai cittadini. Se è vero che noi dovremo prenderci carico della responsabilità derivante dal voto, servirà il vostro costante apporto, con suggerimenti, critiche costruttive e partecipazione alla vita comune. Servirà la disponibilità di tutti per migliorare il nostro paese”. E non ha mancato di sottolineare come: “Rivestire la carica di primo cittadino mi riempie d’orgoglio e al contempo mi rende ancor più consapevole delle aspettative riposte in me e nella maggioranza di quest’assemblea, sulla base di un impegno che sarà esclusivo. Io non sono un professionista della politica, tantomeno un professionista burocrate. Sono un medico però, da tanti anni svolgo questa professione e so bene cosa significa essere al servizio della comunità. Sono un uomo corretto e rispettoso, onesto e sincero, umile e prontissimo ad ascoltare chi ha desiderio e voglia di impegnarsi per la nostra comunità. Esigo però tre cose: impegno, responsabilità, coerenza”.