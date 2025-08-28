Summer School “Carlo Gesualdo”, si parte a inizio settembre

L’Associazione Culturale Internazionale Edizioni Sinestesie organizza la VII edizione della Summer School “Dalla modernità a Gesualdo. Percorsi internazionali di studi letterari, storici e artistici”, che si svolgerà in presenza e online dal 2 al 6 settembre 2025. La Summer School Carlo Gesualdo si articola in sei sessioni con gli interventi e le relazioni di specialisti e studiosi riguardanti la letteratura e le arti intorno all’innovativa opera madrigalistica di Carlo Gesualdo e per la valorizzazione del territorio con un omaggio agli Irpini illustri: Antonio La Penna eGennaro Savarese. Chiuderà le attività seminariali della Summer School Carlo Gesualdo 2025 il Recital del soprano M° Antonella Carpenito dal titolo: Viaggio tra le note del canto lirico, che si terrà sabato 6 settembre a Gesualdo nella Chiesa di San Nicola, alle ore 20:00.

La Summer School è realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici e il Dottorato di Studi Letterari, Linguistici e Storici dell’Università di Salerno; l’Associazione di promozione sociale Carlo Gesualdo; l’Associazione Fontanarosa Comunità “Prof. Giuseppe Zollo”; l’Istituto Comprensivo “Luigi Perna – Dante Alighieri” di Avellino; il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino; l’Accademia dei Dogliosi; Amica Sofia; ‘Laudato sì’; Associazione Hirpus; Avellino Letteraria; Gruppo archeologico irpino; SIPBC – Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali –

Delegazione Autonoma della Provincia di Avellino.

Con la partecipazione del Comune di Fontanarosa, della Pro Loco La Fonte di Fontanarosa, della Pro Loco Civitatis Iesualdinae di Gesualdo.

Con il patrocinio di: AdI – Associazione degli Italianisti; Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; Centro Studi Interuniversitario Edoardo Sanguineti; Centro Studi Tassiani; POT (POT10 “SUL – Scuola e Università per Lettere. Strategie per l’orientamento scolastico e per il tutorato universitario”),

E con il contributo di RL Costruzioni – Raffaele Lodato Costruzioni – Cava de’ Tirreni, Salerno.