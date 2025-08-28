Ritornano gli appuntamenti della XXXIII edizione del Festival I Luoghi della Musica

Continua, con tappe ad Avella, Avellino e Aiello del Sabato, la XXXIII edizione del Festival I Luoghi della Musica, la rassegna itinerante di musica da camera organizzata nella provincia di Avellino dall’Associazione Accademia Internazionale di Musica “Arturo Toscanini”, con la direzione artistica del M° Antonella De Vinco. Le suddette tappe sono state rese possibili grazie al supporto e alla disponibilità delle rispettive amministrazioni comunali, rappresentate in particolare dal sindaco Vincenzo Biancardi e dal vicesindaco Anna Alaia per Avella, e dal sindaco Sebastiano Gaeta per Aiello del Sabato.
Ecco il programma:
1) Sabato 30 agosto, ore 20.15 – Corte Palazzo Baronale – Avella (AV)
OSCAR MOVIES ENSEMBLE
Mauro Navarra, flauto
Alessandro Marino, violino
Maurizio Mautone, chitarra
Eduardo Caiazza, viola
Alessandro D’Elia, violoncello
Alina Di Polito, voce
in
THE SOUND OF MOVIE CONCERT
Musiche di Ch. Chaplin, E. Morricone, J.M. Lacalle, A. Piazzolla, Madonna, L. Bacalov, C. Almaran, N. Rota e N. Piovani
2) Domenica 31 agosto, ore 20.15 – Chiesa del Carmine – Avellino
DUO CORNACCHIA-PAOLICELLI
Marcantonio Cornacchia, contrabbasso
Loredana Paolicelli, pianoforte
in
Oltre i confini: Un concerto in memoria del Dr. Gerardo Piccolo, Socio Fondatore dell’Associazione “A. Toscanini”, e in collaborazione con l’Associazione ARTEria.
Musiche di G. Bottesini, A. Trovajoli, H. Fryba, A. Piazzolla, L. Paolicelli, M. Cornacchia e V. Tamburrano
3) Martedì 2 settembre, ore 20 – Sala Teatro del Centro Sociale “Madre Teresa di Calcutta”, Aiello del Sabato (AV)
NUOVO TRIO ACCORD
Gennaro Minichiello, violino
Giovanna D’Amato, violoncello
Manuel Petti, fisarmonica
in
VISIONI
Musiche di J.S. Bach, J. Brahms, E. Elgar, V. Monti e C. Gardel
Il Festival “I Luoghi della musica 2025” è stato recentemente insignito di un prestigioso riconoscimento da parte del Ministero della Cultura, che ne ha premiato l’eccellenza artistica e progettuale. Tale riconoscimento comporta l’ingresso nel selezionato circuito del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) e l’introduzione di un biglietto d’ingresso per i concerti. Fanno eccezione gli appuntamenti gratuiti del 1° agosto, 30 agosto e 11 settembre. Desiderando rendere comunque l’evento accessibile a tutti, il Consiglio Direttivo della Toscanini ha previsto un biglietto minimo di € 2, mentre per i Soci l’ingresso resta gratuito.