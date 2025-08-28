Ritornano gli appuntamenti della XXXIII edizione del Festival I Luoghi della Musica

Continua, con tappe ad Avella, Avellino e Aiello del Sabato, la XXXIII edizione del Festival I Luoghi della Musica, la rassegna itinerante di musica da camera organizzata nella provincia di Avellino dall’Associazione Accademia Internazionale di Musica “Arturo Toscanini”, con la direzione artistica del M° Antonella De Vinco. Le suddette tappe sono state rese possibili grazie al supporto e alla disponibilità delle rispettive amministrazioni comunali, rappresentate in particolare dal sindaco Vincenzo Biancardi e dal vicesindaco Anna Alaia per Avella, e dal sindaco Sebastiano Gaeta per Aiello del Sabato.

Ecco il programma:

1) Sabato 30 agosto, ore 20.15 – Corte Palazzo Baronale – Avella (AV)

OSCAR MOVIES ENSEMBLE

Mauro Navarra, flauto

Alessandro Marino, violino

Maurizio Mautone, chitarra

Eduardo Caiazza, viola

Alessandro D’Elia, violoncello

Alina Di Polito, voce

in

THE SOUND OF MOVIE CONCERT

Musiche di Ch. Chaplin, E. Morricone, J.M. Lacalle, A. Piazzolla, Madonna, L. Bacalov, C. Almaran, N. Rota e N. Piovani

2) Domenica 31 agosto, ore 20.15 – Chiesa del Carmine – Avellino

DUO CORNACCHIA-PAOLICELLI

Marcantonio Cornacchia, contrabbasso

Loredana Paolicelli, pianoforte

in

Oltre i confini: Un concerto in memoria del Dr. Gerardo Piccolo, Socio Fondatore dell’Associazione “A. Toscanini”, e in collaborazione con l’Associazione ARTEria.

Musiche di G. Bottesini, A. Trovajoli, H. Fryba, A. Piazzolla, L. Paolicelli, M. Cornacchia e V. Tamburrano

3) Martedì 2 settembre, ore 20 – Sala Teatro del Centro Sociale “Madre Teresa di Calcutta”, Aiello del Sabato (AV)

NUOVO TRIO ACCORD

Gennaro Minichiello, violino

Giovanna D’Amato, violoncello

Manuel Petti, fisarmonica

in

VISIONI

Musiche di J.S. Bach, J. Brahms, E. Elgar, V. Monti e C. Gardel

Il Festival “I Luoghi della musica 2025” è stato recentemente insignito di un prestigioso riconoscimento da parte del Ministero della Cultura, che ne ha premiato l’eccellenza artistica e progettuale. Tale riconoscimento comporta l’ingresso nel selezionato circuito del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) e l’introduzione di un biglietto d’ingresso per i concerti. Fanno eccezione gli appuntamenti gratuiti del 1° agosto, 30 agosto e 11 settembre. Desiderando rendere comunque l’evento accessibile a tutti, il Consiglio Direttivo della Toscanini ha previsto un biglietto minimo di € 2, mentre per i Soci l’ingresso resta gratuito.