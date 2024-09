Summer Fest, ecco le accuse della Procura all’ex assessore Luongo

AVELLINO- Per la Procura di Avellino sarebbe stato lui a determinare l’accordo tra la società East Side Srls (da non confondere con quella che si occupa della omonima discoteca avellinese, come già in passato i rappresentanti avevano voluto precisare) e la coop che aveva l’esclusiva sui cantanti Achille Lauro, Tananai e Gaia, gli stessi che si erano esibiti sul palco di Piazza Libertà il 16 agosto 2023 nel “concertone” del Summer Fest 2023. Un accordo siglato grazie alla sua intermediazione. Per questo motivo Stefano Luongo, ex assessore agli Eventi della giunta guidata da Gianluca Festa, e’ finito indagato dalla Procura della Repubblica di Avellino sulla base delle indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo per falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in concorso.

L’ex assessore, che alle ultime amministrative non si è ripresentato, avrebbe di fatto concorso nella presunta falsità su cui si basa l’ipotesi accusatoria. Nella contestazione provvisoria contenuta nell’informazione di garanzia firmata dal Procuratore della Repubblica Domenico Airoma e dal sostituto procuratore Paola Galdo, si fa infatti riferimento alle motivazioni per cui sarebbe stata falsa la determina generale 2528 relativa all’affidumento diretto alla East Side Srls di un importo pari a 260.000,00.

Un importo superiore alla soglia per cui puo’ essere affidato un servizio di prestazione artistica. Quella che poteva essere eseguita solo dalla società avellinese che era “esclusivista” degli artisti per la data del 16 agosto 2023. Il rapporto di esclusiva che viene ritenuto dagli inquirenti una limitazione dell’appalto. Come e’ noto l’accordo tra la Word Music (che non risulta coinvolta nelle accuse attualmente contestate) e la East Side Srls era stato sottoscritto il 12 lglio 2023, secondo quanto raccolto dagli investigatori grazie all’intermediazione dell’ ex assessore Luongo. False sarebbero anche le attestazioni relative alla gestione dell’evento (security, ospitalità luci, video, audio. Per la Procura e per i Carabinieri la East Side Srls era priva di documentata esperienza pregressa. Del resto è noto che la società aveva mutato il suo codice Ateco solo il 31 luglio 2023 – inserendo tra le attività anche le attività di supporto all’organizzazione di spettacoli musicali, manifestazioni artistiche, concerti. Per ora si tratta di una contestazione provvisoria. I magistrati hanno infatti firmato gli avvisi per poter procedere alla copia forense del telefono cellulare del dirigente del Settore Finanziario del Comune di Avellino Gianluigi Marotta, che si è occupato della determina finita sotto accusa. Nelle prossime settimane si comprenderà se le ipotesi alla base delle indagini di Procura e Carabinieri determineranno o meno un avviso di conclusione delle indagini e l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei cinque indagati.