Sulle “Orme” di Aldorasi e Perrotti: sabato la presentazione del loro saggio biografico, alle 10 nella sala degli Arazzi dell’Abbazia del Loreto. “Orme” è un saggio che nasce dalla volontà di raccontare l’esperienza professionale maturata all’interno dei Convitti nazionali da Angelina Aldorasi e Mario Perrotti, soci dell’associazione non profit Nuova Dimensione, e dalla necessità di tracciare un bilancio sulle attività svolte nel terzo settore.

Un libro che intende esortare le nuove generazioni a lasciare un’impronta del proprio cammino personale e professionale, progettando un percorso di vita fatto di intensità, confronto e consapevolezza.

Il libro non è in vendita. Sarà distribuito nelle biblioteche pubbliche e nei Convitti nazionali. Chiunque potrà richiederne una copia, lasciando un’offerta simbolica che sarà devoluta al Centro per l’autismo di Avellino.

Saranno presenti: Giuseppe Moricola, professore del dipartimento di Scienze umane e sociali dell’università di Napoli L’Orientale, che ha curato la prefazione del libro; Rosetta D’Amelio, consigliera delegata per le Pari opportunità della

regione Campania; Maurizio Petracca, vicepresidente della Commissione agricoltura della regione Campania; monsignor Riccardo Luca Guariglia, abate di Montevergine. Modererà Pierluigi Melillo, direttore di Ottopagine e di OttoChannel.

Previsti i saluti di Gianluca Festa, Vittorio D’Alessio e Pasquale De Santis, sindaco rispettivamente di Avellino, Mercogliano e Contrada.