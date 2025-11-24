Sul palco di Cesinali va in scena “A colpi di pace” con il progetto WorkAUT

Si terrà giovedì 27 novembre alle ore 18:00 al Teatro d’Europa di Cesinali lo spettacolo teatrale “A colpi di pace”, evento finale della prima fase del progetto WorkAUT: Alleniamoci al lavoro!, finanziato dalla Regione Campania con DD. n. 535/2024. Il progetto, ideato per favorire la formazione e l’inclusione lavorativa di giovani con disturbo dello spettro autistico, ha come obiettivo principale quello di valorizzare le competenze individuali attraverso percorsi personalizzati di crescita e scoperta dei talenti.

Durante la prima fase del progetto (CUP B29G24000760001), denominata Percorsi in Cantiere 1, i partecipanti hanno preso parte a laboratori multidisciplinari di teatro, cucina, ceramica e preparazione di conserve, attività che hanno permesso loro di esplorare attitudini e capacità lavorative in un contesto protetto e guidato. A colpi di pace nasce da questo intenso percorso laboratoriale e rappresenta l’occasione per mettere in scena esperienze, emozioni e momenti di crescita condivisa. Il lavoro teatrale, condotto dalla regista Caterina Angela, ha trasformato il palcoscenico in un luogo in cui ogni differenza diventa forza e ogni voce trova il proprio spazio. Attraverso giochi di ruolo, esercizi di fiducia e improvvisazione, i giovani hanno esplorato il linguaggio dell’intelligenza emotiva, imparando a conoscere sé stessi e gli altri.

La guerra distrugge, logora, corrode e corrompe eppure sul palcoscenico di “A colpi di pace” emerge il desiderio di fermarla, come se bastasse il suono di un tamburino. Lo spettacolo diventa così un invito alla pace, alla speranza e al coraggio, celebrando il valore della collaborazione, della fiducia in sé stessi e della scoperta dei propri talenti.

Adelaide Del Grosso, Presidente di Percorsi – Consorzio di Cooperative Sociali capofila del progetto, sottolinea: “Con il progetto WorkAUT abbiamo avuto dimostrazione che questa collaborazione è la chiave per creare percorsi di inclusione lavorativa efficaci e sostenibili per sensibilizzare il territorio.

Lo spettacolo teatrale “A colpi di pace” non costituisce un punto d’arrivo, bensì una tappa

significativa di un percorso condiviso dagli operatori e dai partner di progetto e serve a dare visibilità alle straordinarie capacità che questi ragazzi hanno portato alla luce lungo il percorso”.

WorkAUT prevede inoltre moduli formativi avanzati di 200 ore retribuite, esperienze lavorative in aziende del territorio con tutor e équipe multidisciplinari, tirocini di inclusione socio-lavorativa retribuiti e della durata di sei mesi e workshop di sensibilizzazione per promuovere una cultura del lavoro inclusiva. Il progetto rappresenta un impegno condiviso tra enti, famiglie, istituzioni e imprese con l’obiettivo di costruire un futuro in cui ogni giovane possa trovare il proprio posto nel mondo del lavoro, superando pregiudizi e valorizzando la neurodiversità.

Durante la serata saranno esposti anche i manufatti in ceramica realizzati nei laboratori multidisciplinari. Un ringraziamento speciale va a RTI Autismo Avellino, agli operatori, agli esperti, alle famiglie e ai ragazzi che stanno rendendo possibile questo percorso di crescita e fiducia. WorkAUT: Alleniamoci al lavoro! è realizzato grazie al contributo della Regione Campania e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità, promosso da una rete di enti del Terzo Settore composta dal Consorzio Percorsi, E.T.S Pianeta Autismo, Cooperativa Sociale La Girella, Projenia SCS, SannioIrpinia LAB APS, in collaborazione con gli Ambiti Territoriali Sociali A02 e A03 Alta Irpinia e RTI Autismo Avellino.