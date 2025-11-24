Incidente sul ponte di Quattrograna: tre feriti e traffico bloccato

Incidente stradale questa mattina sul ponte che collega via Zigarelli a Contrada Quattrograna. Un’autovettura e un furgoncino si sarebbero scontrati frontalmente in un impatto particolarmente violento. La dinamica esatta del sinistro è tuttavia da ricostruire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i sanitari del 118, che hanno soccorso i feriti.

Tre persone sono rimaste coinvolte e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino per accertamenti. Il tratto di strada è stato temporaneamente interdetto alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro.