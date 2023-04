Sturno affranta per la scomparsa improvvisa di un giovane operaio

Stroncato da un infarto a soli 36 anni. C’è sconcerto e dolore a Sturno per la scomparsa così prematura di un giovane della propria terra. Una persona ben voluta da tutti, una persona dall’infanzia sofferta per la perdita dei genitori, la mamma a soli 8 anni, poi anche il papà. Però si era fatto forza insieme a suo fratello, un po’ più grande, ed erano andati avanti con l’aiuto della rete familiare, in particolare degli zii e dei cugini che gli volevano un grande bene e che ora sono affranti. A lutto anche la “Mecnosud” di Valle Ufita dove il giovane lavorava come operaio.

Un carattere schivo, timido, tanti interessi quali l’ambiente, gli animali, la difesa dei diritti di chi porta disabilità; era fidanzato e si iniziava a parlare di matrimonio anche se lui aveva dei dubbi a causa dei suoi problemi di salute, un’obesità che probabilmente è stata la causa della sua tragica morte.

Sembra che ieri avesse un po’ di febbre ma nulla che lasciasse presagire un simile, tristissimo epilogo. A volte pare che il destino si accanisca sempre sulle stesse persone non lasciando tregua.

Le condoglianze e la vicinanza di Irpinia News al fratello ed alla fidanzata.