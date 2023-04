Amministrative Volturara, Sarno: pronti a riprendere il cammino di crescita

Volturara Irpina – “Poco meno di un anno fa alcune persone hanno deciso che Volturara dovesse interrompere quel percorso di crescita intrapreso 10 anni fa che ci ha portati ad essere una realtà viva, economicamente attiva, attrattiva dal punto di vista turistico e frequentata da persone provenienti da tutta la Campania”. Così l’avvocato Marino Sarno, già sindaco per due mandati a Volturara Irpina, ricandidato con la lista “Il Sole” dopo una pausa amministrativa ed il successivo commissariamento dell’ente.

“In questi mesi di commissariamento – prosegue Sarno – Volturara si è dovuta limitare all’ordinaria amministrazione con conseguenze negative per tutti: per i cittadini, per le nostre attività economiche, per le nostre aziende, per i nostri bar, per i nostri ristoranti, per i nostri agriturismi. Un anno perso perché qualcuno ha deciso che un sindaco e un’amministrazione votati dalla stragrande maggioranza dei volturaresi dovesse cadere. Un capriccio che è costato caro a tutti i cittadini. Ora dobbiamo riprendere il cammino.

Sono onorato del fatto che a chiedermi di candidarmi a guidare la comunità siano stati soprattutto i cittadini e, con loro, il gruppo di persone che mi affiancherà in questa nuova impresa. Una squadra di donne e di uomini straordinari: di volturaresi che hanno davvero a cuore la comunità nella quale vivono e nella quale desiderano ancora veder crescere i propri figli. Che vogliono i nostri prodotti ulteriormente valorizzati; che la nostra piana, negli anni attrezzata e resa accogliente, continui a ricevere migliaia di persone; che i nostri ristoranti possano lavorare sempre a pieno regime; che le nostre montagne continuino ad essere scalate da sportivi provenienti da ogni dove.

Noi siamo pronti a lavorare insieme affinché Volturara continui ad essere una comunità nella quale è bello vivere e della quale i volturaresi possano essere ancora orgogliosi. Non consentiremo a nessuno di farci fare passi indietro, ma ci adopereremo – conclude Marino Sarno – affinché il nostro paese abbia una nuova opportunità di essere ancora la comunità unita, laboriosa e intelligente che è sempre stata.”