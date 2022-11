Stufa in fiamme, anziano messo in salvo dalla Polizia

Fiamme e paura in un appartamento di Via Liberta’ a Pernosano, frazione di Pago, dove si e’ rivelato fondamentale l’intervento degli agenti del Commissariato di Lauro, agli ordini del Vicequestore Elio Iannuzzi, che hanno soccorso un ottantaseienne, solo in casa al momento del rogo e anche fatto evacuare in via precauzionale la palazzina dove e’ scoppiato l’incendio. L’anziana coniuge era stata messa intanto in salvo dalla figlia, quando sono arrivati gli agenti hanno provveduto a mettere in salvo l’ottantaseienne. A causare l’incendio molto probabilmente il malfunzionamento di una stufa a gas, che avrebbe preso fuoco. Tutto e’ avvenuto poche ore fa, intorno alle 18:30 e’ scattato l’allarme. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della Polizia di Lauro e hanno soccorso l’anziano. In pochi minuti anche i caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino, che hanno provveduto a domare le fiamme, che hanno interessato alcune suppellettili della palazzina e mettere in sicurezza lo stabile. Per l’anziano tanta paura e una verifica sulle condizioni di salute da parte del 118. Per lui nessuna intossicazione o danni. Fortunatamente non ci sono state deflagrazioni.